Colpo alla ‘ndrangheta, arrestato il super boss: era in clinica positivo al Covid (Di lunedì 29 marzo 2021) I carabinieri di Reggio Calabria hanno individuato in Portogallo il boss Francesco Pelle, alias ‘Ciccio Pakistan’, protagonista della faida di San Luca e fra i primi 30 latitanti più pericolosi. Pelle sarebbe stato arrestato in una clinica di Lisbona, dove si trovava perché positivo al Covid. uale in Italia gli sarà notificata l’ordinanza di arresto. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 29 marzo 2021) I carabinieri di Reggio Calabria hanno individuato in Portogallo ilFrancesco Pelle, alias ‘Ciccio Pakistan’, protagonista della faida di San Luca e fra i primi 30 latitanti più pericolosi. Pelle sarebbe statoin unadi Lisbona, dove si trovava perchéal. uale in Italia gli sarà notificata l’ordinanza di arresto. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

marcodimaio : In #Myanmar è in corso una repressione sanguinaria. Oltre 90 persone sono state uccise oggi dalla giunta militare,… - Emagorno : Un nuovo colpo alla ‘Ndrangheta con l’operazione di queste ore a Cutro. Grazie ai Carabinieri e grazie al Procurato… - fanpage : Colpo alla #ndrangheta, catturato il boss Francesco Pelle - infoitsport : Inter: dai gufi alla sosta, quante incertezze per Conte. Zhang batte un colpo, ma non basta per il futuro - SurrexitVere : @MicaelaTacconi @cantuale Che poi le motivazioni di tanto amore per il Papa sono così profonde che appena dà anche… -