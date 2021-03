(Di lunedì 29 marzo 2021) Si conclude un'epoca in casa Manchester: dopo 10 anniilSergio. L'attaccante argentino è stato uno dei pilastri su cui la formazione inglese ha costruito i suoi incredibili successi negli ultimi anni. L'annuncio è stato dato dalattraverso una nota: "Il Manchesterdarà un addio affettuoso ed emozionante al leggendario attaccante Sergioquando il suo contratto scadrà questa estate. Apprezzato dai fan dele un'icona globale del gioco,è uno dei calciatori più decorati e rispettati a indossare la maglia azzurra. È entrato a far parte di questa squadra nell'estate del 2011, ottenendo un impatto immediato segnando due volte e creando un assist al suo debutto cameo di trenta minuti ...

Advertising

ItaSportPress : City, si chiude un'era: Aguero lascia il club al termine della stagione - - marcovarini : ??A fine stagione #ElKun lascerà il City...si chiude un’era. -

Ultime Notizie dalla rete : City chiude

ItaSportPress

... Gli NPC non resteranno più perennemente in coda nelle strade di Night; Nuove animazioni e ... Con la patch 1.2 siil primo trimestre del 2021 di Cyberpunk 2077 , che nel corso dell'anno ...Ecco le sue [?] L'articolo LIVE " Non è la D'Urso: la frecciatina della conduttrice Barbara D'Urso proviene da Leggilo.org .Annuncio vendita Ford C-Max 1.5 TDCi 120CV Start&Stop Plus usata del 2018 a Grumolo delle Abbadesse, Vicenza nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Finisce 81-73 per la Segafredo. L’inizio è tutto bianconero e la firma di Belinelli è evidente: segna undici punti dei primi sedici poi la clamorosa rimonta della Fortitudo. Ma non basta, le Vu nere s ...