Citroën Ami - A Milano nasce il primo car sharing condominiale in Italia (Di lunedì 29 marzo 2021) La Citroën Ami diventa la protagonista del primo servizio di car sharing condominiale in Italia. L'iniziativa interesserà "The Nest", un complesso residenziale di Milano: alcuni esemplari del quadriciclo leggero elettrico saranno messi a disposizione esclusiva dei condomini e potranno essere guidati da tutti i residenti con età superiore a 14 anni e in possesso almeno della patente AM, prenotando la Ami attraverso un'app dedicata. All'interno del cortile di The Nest, inoltre, è previsto uno spazio con due postazioni di ricarica riservate alle piccole elettriche. Leggi su quattroruote (Di lunedì 29 marzo 2021) LaAmi diventa la protagonista delservizio di carin. L'iniziativa interesserà "The Nest", un complesso residenziale di: alcuni esemplari del quadriciclo leggero elettrico saranno messi a disposizione esclusiva dei condomini e potranno essere guidati da tutti i residenti con età superiore a 14 anni e in possesso almeno della patente AM, prenotando la Ami attraverso un'app dedicata. All'interno del cortile di The Nest, inoltre, è previsto uno spazio con due postazioni di ricarica riservate alle piccole elettriche.

Cento per cento elettrica, piccola " misura appena 2,41 metri di lunghezza " ed economica. E può essere guidata già dai quattordici anni. Sono queste le caratteristiche principali di Citroën Ami, la city - car del produttore francese che sbarca in questi giorni in Italia. A colpire, in particolar modo, è il prezzo. Sono tante le versioni proposte da Citroën " ben sette " con la ...

