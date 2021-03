Cipro Slovenia (probabili formazioni) (Di lunedì 29 marzo 2021) Gara valida per la terza giornata delle qualificazioni a Qatar 2022 del Gruppo H. Gara da non fallire per gli ospiti, secondi a tre lunghezze dalla Russia capolista. Potrebbe essere anche un’occasione per mettere a referto quanti più gol possibili per gli sloveni, dato da non sottovalutare in questa fase. Ma guai a sottolineare Cipro, la truppa di Kostenoglou è un avversario arcigno e solido in difesa. Cipro Slovenia si giocherà martedì 30 marzo alle ore 18,00 presso lo stadio Neo GSP di Nicosia. Come arrivano le squadre? Inizio in chiaroscuro per i padroni di casa: solo un punto in due gare per gli isolani contro Slovacchia (0-0) e Croazia (1-0). Ciò che salta all’occhio è la difficoltà dei ciprioti nella costruzione di gioco, sterile e mai del tutto funzionale. I gol infatti arrivano con il contagocce, basti solo pensare che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 29 marzo 2021) Gara valida per la terza giornata delle qualificazioni a Qatar 2022 del Gruppo H. Gara da non fallire per gli ospiti, secondi a tre lunghezze dalla Russia capolista. Potrebbe essere anche un’occasione per mettere a referto quanti più gol possibili per gli sloveni, dato da non sottovalutare in questa fase. Ma guai a sottolineare, la truppa di Kostenoglou è un avversario arcigno e solido in difesa.si giocherà martedì 30 marzo alle ore 18,00 presso lo stadio Neo GSP di Nicosia. Come arrivano le squadre? Inizio in chiaroscuro per i padroni di casa: solo un punto in due gare per gli isolani contro Slovacchia (0-0) e Croazia (1-0). Ciò che salta all’occhio è la difficoltà dei ciprioti nella costruzione di gioco, sterile e mai del tutto funzionale. I gol infatti arrivano con il contagocce, basti solo pensare che ...

Advertising

tania_andreano : RT @fabrizioparati: Si può andare per turismo in Belgio Bulgaria Cipro Croazia Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda… - caotica1989 : RT @fabrizioparati: Si può andare per turismo in Belgio Bulgaria Cipro Croazia Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda… - Henry0762 : RT @fabrizioparati: Si può andare per turismo in Belgio Bulgaria Cipro Croazia Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda… - Yelena47780153 : RT @fabrizioparati: Si può andare per turismo in Belgio Bulgaria Cipro Croazia Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda… - cav_errante_ : RT @fabrizioparati: Si può andare per turismo in Belgio Bulgaria Cipro Croazia Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda… -