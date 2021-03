Cinque Mulini | piazza d’onore per Stefano Benzoni fra gli allievi

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 29 marzo 2021) La sfortuna può influenzare il risultato di una gara, importante è cercare di contrastarla in tutti i modi.ci ha provato allacogliendo una prestigiosafra gli. In grado di districarsi al meglio nella morsa dell’US Quercia Trentingrana, il portacolori della Polisportiva Atletica Alta Valseriana ha saputo rispondere colpo su colpo venendo battuto in volata soltanto Francesco Ropelato. “Dopo il risultato del ‘Campaccio’, mi aspettavo di giocarmela. Purtroppo a metà gara ho avuto uno scontro e ho perso una scarpa. Ho deciso comunque di proseguire riuscendo ad arrivare secondo davanti al campione italiano Simone Valduga – ha sottolineato il 16enne di Clusone -. Esser in due per gli atleti dell’US Quercia Trentingrana è ...