Ciclismo | Philippe Gilbert salterà Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il leggendarionon sarà al via del prossimoe, nel caso dovesse svolgersi, darà forfait anche alla. Della ReginaClassiche, peraltro, è il campione uscente, dato che nel 2020, a causa del Covid, la più prestigiosa tra tutte le gare in linea non si è tenuta. Il campionissimo vallone ha annunciato la sua decisione stamattina, queste le motivazioni che ha fornito e che sono state riportate sul sito della Lotto Soudal: “Abbiamo deciso con il team che mi prenderò un periodo di riposo perché le cose non stanno andando bene da alcune settimane. Abbiamo analizzato tutti gli elementi e la spiegazione migliore è che mi manca soprattutto la freschezza mentale e fisica. Ho lavorato molto dopo la caduta al ...

Il leggendario Philippe Gilbert non sarà al via del prossimo Giro delle Fiandre e, nel caso dovesse svolgersi, darà forfait anche alla Parigi-Roubaix. Della Regina delle Classiche, peraltro, è il camp ...Partenza in Friuli Venezia Giulia, seconda frazione in Veneto e gran finale nella 'new entry' Emilia-Romagna con vista sul Campionato Italiano ...