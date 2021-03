Ciclismo | la settimana degli azzurri | Viviani sorride in Francia Nizzolo | Trentin e Colbrelli in forma per il Fiandre

(Di lunedì 29 marzo 2021) Nellache ci siamo lasciati alle spalle, l’Italia delè andata a segno due volte: con Eliaalla Cholet – Pays de la Loire, e con Jakub Mareczko nella prima semitappa della Coppi & Bartali. Allo stesso tempo sono arrivati dei segnali decisamente positivi dal Belgio, precisamente dalla Gand-Wevelgem, con la vittoria sfiorata non di uno, ma di ben tre: Giacomo, Matteoe Sonny. Ma partiamo da, la cui vittoria inè sta come una bella boccata d’aria fresca. Un successo atteso da mesi ormai per l’ex campione europeo, che ha ottenuto il suo primo trionfo con la maglia della Cofidis, che tanto ha puntato su di lui. Un successo dei suoi, con una bellissima volata e ...

Advertising

LinkaTv : E' iniziato Ciclismo : Settimana Internazi su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - SportinRomagna : Ciclismo, conclusa la 'Settimana Coppi e Bartali' #sportinromagna #ciclismo #coppiebartali #Romagna - bicipuntonews : A #Forlì il danese Jonas #Vingegaard conquista la Settimana #Internazionale #Coppi e Bartali #ciclismo - LinkaTv : E' iniziato Ciclismo : Settimana Internazi su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (22:30) Ciclismo - Settimana Internazionale - Coppi e Bartali 2021 (Sport) #StaseraInTV 27/03/2021 #SecondaSerata @RaiSportweb -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo settimana

Come state affrontando il tema della sicurezza e dei protocolli an Covid? Iloggi è uno ... se lui stesso non la rispetta, cosa si troverà nel futuro? Qualchefa, ad Orvieto, in ...Ripercorriamo insieme il suo tragitto? "I primi 12 giorni è stata tutta pedalata, ultima...mi sono trovato a caricarmi la bici in spalla e a fare trekking su roccia con le scarpe daIl ciclista della Jumbo-Visna riporta sulle strade delle Fiandre il trionfo di un atleta di casa (l’ultimo era stato Van Avermaet nel 2017) e fa salire a 50 i successi belgi in questa classica del ...Il ciclista Keith Ailey aveva deciso di fare un giro in bicicletta lungo una strada di campagna in Canada, dove lui vive. Doveva essere un giro in solitaria, e invece il viaggio che aveva programmato ...