Ciclismo | Dwars door Vlaanderen 2021 | startlist e favoriti

(Di lunedì 29 marzo 2021) Archiviata la Gand-Wevelgem la serie delle classiche belghe del pavè prosegue con la Dwaars, in italiano Attraverso le Fiandre, che torna a disputarsi mercoledì 31 marzo dopo l’annullamento della scorsa edizione causa pandemia. L’ultimo a vincere, nel 2019, è stato Mathieu Van Der Poel a cui vanno i favori del pronostico visto che il suo grande rivale, Wout Van Aert, non sarà ai nastri di partenza dopo la vittoria di domenica alla Gand-Wevelgem. Occhio allora ai due alfieri della Deceuninck-Quick Step: in primis il campione del mondo Julian Alaphilippe e poi il due volte vincitore nel 2018 e 2017 Yves Lampaert, alternativa di lusso in caso salti il francese. E a proposito di vincitori del passato resta un nome caldo quello dell’olandese Niki Terpstra (Total Direct Energie). LACOMPLETA Anche la Trek-Segafredo ...

