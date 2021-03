Ciclismo | Dwars door Vlaanderen 2021 | l’analisi del percorso

(Di lunedì 29 marzo 2021) the ad id=”445341? Sulle strade del Belgio è tempo di. La classifica del pavé diè in programma mercoledì 31 marzo. Sarà l’edizione della ripartenza dopo l’annullamento del 2020 causa pandemia, anche se l’appello agli appassionati è quello di guardare la corsa da casa nel rispetto delle norme anti-Covid. Mancherà il pubblico a bordo strada, ma non lo spettacolo. Vediamo insieme ildell’Attraverso le Fiandre. IL– La classica del World Tour partirà da Roeselare e arriverà a Waregem dopo 184 chilometri di fatica. A farla da padroni i classici muri disseminati lungo il percoso. La prima difficoltà sarà il Kluisberg dopo 72 chilometri, seguito dal Nieuwe Kwaremont. Il Kluisberg sarà poi affrontato una seconda volta dai ...

