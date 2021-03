Ciclismo | Dwars Door Vlaanderen 2021 | data | orario | diretta tv e streaming

(Di lunedì 29 marzo 2021) Mercoledì 31 marzo è il giorno dellaVlanderen, la classica nota anche come “Attraverso le Fiandre” che torna il calendario dopo due anni. Nel 2020 infatti la pandemia ne aveva provocato la cancellazione, ma adesso i corridori dovranno nuovamente misurarsi con le insidie dei muri tra Roeselare a Waregem. Un appuntamento che precede di pochissimi giorni il Giro delle Fiandre, perciò diversi big saranno al via per preparare al meglio la seconda Monumento stagionale. Occhi puntati soprattutto su Mathieu Van der Poel, vincitore nel 2019 e già autore di un inizio di stagione ad altissimo livello. IN TV – Lasarà trasmessa intv da Eurosport a partire dalle ore 15:00, ma gli appassionati potranno seguire la ...

