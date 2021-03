“Ci siamo rivisti”. Bomba a UeD: Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, è successo lontano dalle telecamere. È la dama a confessare (Di lunedì 29 marzo 2021) Gemma Galgani continua a far parlare di sé. La dama del trono over, che qualche giorno fa è tornata a chiedere una seconda opportunità al cavaliere Maurizio, ha visto il ritorno in studio di Nicola Vivarelli, il corteggiatore con la quale lo scorso anno Gemma aveva tessuto una relazione sotto l’attacco del pubblico, di Gianni Sperti e di Tina, che non credevano una storia costruita su una distanza d’età così grande. Nicola Vivarelli ha raccontato di aver passato un brutto momento quando era lontano dagli studi di Uomini e Donne.: “Ho passato tre mesi pesanti, prima mi hanno hackerato il profilo Instagram, poi ho passato un mese e mezzo di quarantena a bordo a causa di un falso positivo e in questo periodo qui la mia valvola di sfogo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 marzo 2021)continua a far parlare di sé. Ladel trono over, che qualche giorno fa è tornata a chiedere una seconda opportunità al cavaliere Maurizio, ha visto il ritorno in studio di, il corteggiatore con la quale lo scorso annoaveva tessuto una relazione sotto l’attacco del pubblico, di Gianni Sperti e di Tina, che non credevano una storia costruita su una distanza d’età così grande.ha raccontato di aver passato un brutto momento quando eradagli studi di Uomini e Donne.: “Ho passato tre mesi pesanti, prima mi hanno hackerato il profilo Instagram, poi ho passato un mese e mezzo di quarantena a bordo a causa di un falso positivo e in questo periodo qui la mia valvola di sfogo ...

