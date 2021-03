Chris Yan | il nuovo singolo è “I paesaggi di Bocklin “

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chris Yan

Metropolitan Magazine

... la leggenda - The Great Alaskan Race Brian Presley USA Notorious Pictures Birds of Prey Cathy...Island Judd Apatow USA Universal Pictures Il richiamo della foresta - The Call of the Wild......poi in un altro match da quasi due ore e dieci minuti effettivi dal più giovane connazionale... reduce da un ottimo torneo iniziato con l'eliminazione a sorpresa dell'altro cineseBingtao al ...Ritorna il cantautore romagnolo, Chris Yan con il nuovo singolo "I Paesaggi di Bocklin" che anticipa l'album Blasè in uscita a maggio ...