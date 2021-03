Chi può battere la Juventus Women? (Di lunedì 29 marzo 2021) Si è conclusa ieri la 17° giornata della serie A del campionato di calcio femminile. Una giornata che ha visto ancora una volta la Juventus vincitrice. Sono quindi diciassette su diciassette i successi stagionali e, calendario alla mano, sembra assolutamente scontato che possano aumentare. Insomma in tanti ora si stanno chiedendo quale potrebbe essere la squadra che può battere la Juventus in questo campionato. La partita di ieri contro la Pink Bari non ha lasciato spazio a sorprese e le bianconere hanno strapazzato le avversarie segnando 9 gol, subendone 1. Di questi, 4 sono stati spinti in rete da Cristiana Girelli che ha onorato il premio ricevuto di recente al Gran Galà AIC. L’attaccante è ora a quota 20 con una media impressionante. La domanda quindi diventa d’obbligo. Quale squadra in questo campionato può ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 29 marzo 2021) Si è conclusa ieri la 17° giornata della serie A del campionato di calcio femminile. Una giornata che ha visto ancora una volta lavincitrice. Sono quindi diciassette su diciassette i successi stagionali e, calendario alla mano, sembra assolutamente scontato che possano aumentare. Insomma in tanti ora si stanno chiedendo quale potrebbe essere la squadra che puòlain questo campionato. La partita di ieri contro la Pink Bari non ha lasciato spazio a sorprese e le bianconere hanno strapazzato le avversarie segnando 9 gol, subendone 1. Di questi, 4 sono stati spinti in rete da Cristiana Girelli che ha onorato il premio ricevuto di recente al Gran Galà AIC. L’attaccante è ora a quota 20 con una media impressionante. La domanda quindi diventa d’obbligo. Quale squadra in questo campionato può ...

