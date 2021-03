Chi è Miriam Galanti: Biografia, Età, Fidanzata Gilles Rocca, Carriera Attrice (Di lunedì 29 marzo 2021) Miriam Galanti è un Attrice originaria di Mantova di 31, nota al pubblico per aver partecipato a diverse pellicole cinematografiche tra cui il film “Scarlett”. E’ da 12 anni la Fidanzata di Gilles Rocca, regista e attore concorrente dell’Isola Dei Famosi 2021. Chi è Miriam Galanti? Nome: Miriam Galanti Data di nascita: 1989 Età: 31 Anni Segno zodiacale: informazione non disponibile Professione: Attrice Luogo di nascita: Mantova Altezza: 170 cm Peso: Non disponibile Tatuaggi: Nessun tatuaggio visibile Profilo Instagram ufficiale: @Miriam Galanti Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale: @chiecosa.it Biografia Miriam ... Leggi su chiecosa (Di lunedì 29 marzo 2021)è unoriginaria di Mantova di 31, nota al pubblico per aver partecipato a diverse pellicole cinematografiche tra cui il film “Scarlett”. E’ da 12 anni ladi, regista e attore concorrente dell’Isola Dei Famosi 2021. Chi è? Nome:Data di nascita: 1989 Età: 31 Anni Segno zodiacale: informazione non disponibile Professione:Luogo di nascita: Mantova Altezza: 170 cm Peso: Non disponibile Tatuaggi: Nessun tatuaggio visibile Profilo Instagram ufficiale: @Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale: @chiecosa.it...

