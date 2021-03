Chi è Giulia Salemi: Età, Fidanzato Pierpaolo, Madre Fariba e Instagram (Di lunedì 29 marzo 2021) Giulia Salemi è una modella e showgirl italo-persiana di 27 anni nata a Piacenza, nota al pubblico per aver vinto Pechino Express 2015 in coppia con sua Madre Fariba Tehrani ora concorrente dell’ Isola Dei Famosi 2021 per aver partecipato al Grande Fratello VIP 3 (dove ha conosciuto l’ex Fidanzato Francesco Monte) e infine al Grande Fratelo VIP 5, dove conosce il suo attuale Fidanzato Pierpaolo Pretelli. Chi è Giulia Salemi? Nome: Giulia Salemi Età: 27 anni Data di Nascita: 1 aprile 1993 Segno Zodiacale: Ariete Luogo di Nascita: Piacenza Professione: Modella e showgirl Altezza: 174 cm Peso: 62 kg Tatuaggi: nessuno Profilo ... Leggi su chiecosa (Di lunedì 29 marzo 2021)è una modella e showgirl italo-persiana di 27 anni nata a Piacenza, nota al pubblico per aver vinto Pechino Express 2015 in coppia con suaTehrani ora concorrente dell’ Isola Dei Famosi 2021 per aver partecipato al Grande Fratello VIP 3 (dove ha conosciuto l’exFrancesco Monte) e infine al Grande Fratelo VIP 5, dove conosce il suo attualePretelli. Chi è? Nome:Età: 27 anni Data di Nascita: 1 aprile 1993 Segno Zodiacale: Ariete Luogo di Nascita: Piacenza Professione: Modella e showgirl Altezza: 174 cm Peso: 62 kg Tatuaggi: nessuno Profilo ...

