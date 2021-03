Chi è Dario Socci, il nuovo fidanzato di Paola Caruso? (Di lunedì 29 marzo 2021) Ecco chi è Dario Socci, il pugile che ha conquistato il cuore della nota showgirl Paola Caruso Paola Caruso ha ritrovato l’amore, il suo nuovo fidanzato è Dario Socci. La nota showgirl ha annunciato la novità a Domenica Live, nella puntata andata in onda ieri 28 marzo 2021 su Canale 5. Conosciamo meglio il nuovo fidanzato dell’ex Bonas di Avanti un altro. Socci è un pugile, nato a Salerno il 13 aprile 1988. La sua carriera da pugile è iniziata quando aveva 17 anni, esordì nel 2006 nella categoria dilettanti. Si trasferì a Roma per allenarsi con la società dell’Audace, la lasciò due anni dopo per trasferirsi in Spagna, dove ha iniziato a gareggiare anche a ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 29 marzo 2021) Ecco chi è, il pugile che ha conquistato il cuore della nota showgirlha ritrovato l’amore, il suo. La nota showgirl ha annunciato la novità a Domenica Live, nella puntata andata in onda ieri 28 marzo 2021 su Canale 5. Conosciamo meglio ildell’ex Bonas di Avanti un altro.è un pugile, nato a Salerno il 13 aprile 1988. La sua carriera da pugile è iniziata quando aveva 17 anni, esordì nel 2006 nella categoria dilettanti. Si trasferì a Roma per allenarsi con la società dell’Audace, la lasciò due anni dopo per trasferirsi in Spagna, dove ha iniziato a gareggiare anche a ...

