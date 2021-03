Che Tempo che Fa, Orietta Berti e Fedez: “Vediamo se possiamo cantare insieme, altrimenti ci beviamo un bicchiere di Lambrusco” (Di lunedì 29 marzo 2021) Nella puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda ieri domenica 28 marzo, Fedez ha rivelato di avere “un appuntamento con Orietta Berti in studio”. Solo qualche giorno fa lei, ospite del talk Programma di FQMagazine, aveva definito Fedez “un cucciolone emotivo” palesando il loro rapporto di reciproca stima. Il rapper milanese, ospite da Fabio Fazio, ha detto: “Sono dell’idea che si va in studio, si vede, si fa jam session e Vediamo se esce un pezzo con Orietta“. In collegamento, è intervenuta proprio Orietta Berti, che ha detto: “Dobbiamo sentire alcune canzoni e vedere se le nostre voci vanno bene insieme, lui mi propone un pezzo e io ci canticchio sopra.. altrimenti ci beviamo un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Nella puntata di CheChe Fa andata in onda ieri domenica 28 marzo,ha rivelato di avere “un appuntamento conin studio”. Solo qualche giorno fa lei, ospite del talk Programma di FQMagazine, aveva definito“un cucciolone emotivo” palesando il loro rapporto di reciproca stima. Il rapper milanese, ospite da Fabio Fazio, ha detto: “Sono dell’idea che si va in studio, si vede, si fa jam session ese esce un pezzo con“. In collegamento, è intervenuta proprio, che ha detto: “Dobbiamo sentire alcune canzoni e vedere se le nostre voci vanno bene, lui mi propone un pezzo e io ci canticchio sopra..ciun ...

Advertising

matteosalvinimi : Letta? Uno che passa il tempo a incontrare le sardine, a lottizzare e a chiedere lo Ius Soli ha già i suoi problemi… - RobertoBurioni : Ci sono medici che curano COVID con farmaci inefficaci e pericolosi. Io ho messo in evidenza la cosa. Finirà come a… - NicolaMorra63 : Se il #Sud continua a svuotarsi, se la #Calabria continua a perdere popolazione giovane, perchè il futuro dovrebbe… - eda_claudia : RT @thedoctorIies: ESCOPATE EDSER DIALOGHI CHE AVRANNO UN SENSO PROBABILMENTE LAUREA DI EDA SERKAN NON SARÀ PIÙ UN ROBOT LIMONI IN OGNI PU… - dar_casartelli : RT @Raffaella017: @the_whooligan @_cieloitalia Quello che ci dicono... Poi c'è il sommerso... Le reazioni avverse invalidanti... Quelli che… -