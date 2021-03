Champions League | la finale di Istanbul con 9 000 tifosi

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il pubblico sarà ammesso all’Ataturk Olympic Stadium di, teatro della prossimadi. Secondo il Daily Mail, la Uefa conta di ricevere l’ok per almeno il 15% della capienza dell’impianto, quasi 9.000 posti, esattamente come quelli attesi per il match di qualificazioni Mondiali contro la Lettonia. Il governo turco ha già messo a punto un sistema per la vendita di biglietti via smartphone e non è detto che da qui al 29 maggio la situazione legata alla pandemia non migliori. In questo caso, la capienza a disposizione potrebbe salire fino al 30 o al 50% dell’impianto. SportFace.

