Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser scatenati e svestiti, poi il ‘raptus’ che scatena le critiche: “Che squallore” (Di lunedì 29 marzo 2021) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più uniti e innamorati. E anche seguiti su Instagram. Nei giorni scorsi lui ha fatto spaventare i fan per aver condiviso alcune foto dopo un incidente avvenuto nel corso di una partita di padel. Si trovava con la fidanzata a Catania per l’inaugurazione di “21PadelArena”, centro di cui è socio e ha giocato una partita con Jeremias Rodriguez contro Nicolò Brigante e Nicola Ventola. Dopo gli scatti con un taglio all’altezza del sopracciglio: “Dovreste vedere l’altro com’è finito”, ha scritto con ironia. E ancora: “L’arte che si incarna…dicevano. Grazie drmirkomanora per il pronto intervento”. Non ha aggiunto dettagli in merito alla dinamica dell’incidente, ma si può dedurre che sia accaduto durante la partita.



