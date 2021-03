C’è l’accordo | i vaccini si potranno somministrare anche in farmacia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ stato siglatoquadro tra Federfarma, Assofarm, Governo, Regioni e Province Autonome, per la somministrazione deianti-Covid inda parte del farmacista, in attuazione di quanto previsto dalla legge Bilancio e dal decreto Sostegni. Lo schema deldefinisce gli aspetti tecnico-organizzativi per la somministrazione deianti-Covid da parte dei farmacisti in, tenendo conto del ruolo svolto dalle farmacie durante la pandemia, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di test sierologici e tamponi. Tale ruolo è stato riconosciuto ufficialmente dal governo nel dl Sostegni che fa esplicitamente riferimento al “nuovo modello dicome luogo dove la popolazione può trovare una prima ...