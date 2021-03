CdS – Inter, si pensa al post Pirelli: obiettivo 25-30 milioni a stagioni (Di lunedì 29 marzo 2021) L’Inter si prepara a sostituire Pirelli È iniziata da tempo in casa Inter la ricerca di un nuovo main sponsor che dal 1° luglio prenderà il posto di Pirelli, sulle maglie nerazzurre dal 1995. A complicare i piani della società nerazzurra, che chiedeva 35 milioni di euro, è stato il Coronavirus che ha fatto abbassare la richiesta a 25-30 milioni di euro a stagione. Maggiori novità sono attese per fine aprile-inizio maggio. “Al “dossier” lavora da Nanchino il presidente Zhang, che da tempo sta provando a risolvere la vicenda fruttando i canali privilegiati che Suning ha con grandi aziende asiatiche, ma non si sono mai fermati neppure i lavori in viale della Liberazione. In particolare i dirigenti nerazzurri stanno trattando con almeno un paio di gruppi, uno ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) L’si prepara a sostituireÈ iniziata da tempo in casala ricerca di un nuovo main sponsor che dal 1° luglio prenderà ilo di, sulle maglie nerazzurre dal 1995. A complicare i piani della società nerazzurra, che chiedeva 35di euro, è stato il Coronavirus che ha fatto abbassare la richiesta a 25-30di euro a stagione. Maggiori novità sono attese per fine aprile-inizio maggio. “Al “dossier” lavora da Nanchino il presidente Zhang, che da tempo sta provando a risolvere la vicenda fruttando i canali privilegiati che Suning ha con grandi aziende asiatiche, ma non si sono mai fermati neppure i lavori in viale della Liberazione. In particolare i dirigenti nerazzurri stanno trattando con almeno un paio di gruppi, uno ...

