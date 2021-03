Catturato il boss della ‘Ndrangheta Francesco Pelleri

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 30 marzo 2021)ilPelle, era ricoverato per covid in clinica: colpo allailPelle, considerato uno dei trenta latitanti italiani più pericolosi. Individuato dai carabinieri di Reggio Calabria in una clinica di Lisbona dove si trovava perché positivo alla Covid. Ora si trova ora in stato di fermo portoghese in