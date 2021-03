Castagne punge Gasperini | «Si arrabbia troppo | non ho mai potuto dare il 100%»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 29 marzo 2021) Timothyha parlato di Gian Pieroe del suo rapporto all’Atalanta: queste le dichiarazioni dell’esterno Timothy, attuale esterno del Leicester, ha parlato ai microfoni di Sport Footmagazine del rapporto con. Le sue parole. ATALANTA – «Laggiù, quando perdi palla, non mancano di fartelo notare e a me non piace essere rimproverato. A Leicester è più tranquillo, se sbagli ti incoraggiano, ti dicono di pensare all’azione successiva. E Brendan Rodgers è una persona molto più calma al riguardo. Questo è un metodo che si adatta meglio al mio carattere». CALCIO ITALIANO – «Sono rimasto lì per tre anni ed è stata davvero una bella esperienza. E forse io stesso devo imparare ad essere un po’ più sicuro di me».– «Addio all’Atalanta per Gasp? Porrò il problema in modo ...