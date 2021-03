Caso tamponi, De Martino: «Scritto tanto e male sulla Lazio» (Di lunedì 29 marzo 2021) Il direttore della comunicazione della Lazio, Stefano De Martino, ha parlato ai microfoni della radio ufficiale: le sue dichiarazioni Il Direttore della comunicazione della Lazio Stefano De Martino è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, toccando tantissimi argomenti, tra cui inevitabilmente la vicenda tamponi. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Lazio NEWS 24 VICENDA tamponi – «Si è Scritto tanto e male sulla vicenda dei tamponi. In questa prima fase abbiamo una sentenza che possiamo commentare. Sappiamo tutti il terrorismo mediatico che si è scatenato, con previsioni catastrofiche e titoli a tutta pagina della Gazzetta dello Sport, dove la Società ha ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Il direttore della comunicazione della, Stefano De, ha parlato ai microfoni della radio ufficiale: le sue dichiarazioni Il Direttore della comunicazione dellaStefano Deè intervenuto ai microfoni diStyle Radio, toccando tantissimi argomenti, tra cui inevitabilmente la vicenda. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 VICENDA– «Si èvicenda dei. In questa prima fase abbiamo una sentenza che possiamo commentare. Sappiamo tutti il terrorismo mediatico che si è scatenato, con previsioni catastrofiche e titoli a tutta pagina della Gazzetta dello Sport, dove la Società ha ...

