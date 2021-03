Cashback | Draghi vuole rivederlo | le destre cancellarlo | il motivo

Leggi su viagginews

(Di lunedì 29 marzo 2021), perché: i dubbi riguardano il superpremio da 1500 euro per i primi 100mila utenti Il, strumento voluto dall’ex premier Giuseppe Conte per incentivare l’utilizzo dei pagamenti digitali è sul tavolo del nuovo presidente del consiglio. L’intenzione dell’ex premier è stata quella di iniziare un’attività di incentivo per recuperare risorse L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com