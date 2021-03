Cashback | cancellazione definitiva in arrivo | cosa sta succedendo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cashback cancellazione

In arrivo nelle prossime settimane potrebbe esserci addirittura ladell 'utente che bara dal programma. Un giochetto che potrebbe finire presto, insomma, per chi proprio non ...Furbetti del, presto potrebbero essere esclusi Come già detto in apertura, i furbetti del Bonuspotrebbero avere vita breve. Dopo le tante segnalazioni al Ministero dell'economia, ...Il Cashback potrebbe avere i giorni contati. Il governo Draghi sta valutando la decisione drastica: ecco tutti i dettagli ...un cambiamento per il Cashback non sembra così improbabile. Se non si avvererà l’opzione più drastica, ovvero la completa cancellazione, Draghi potrebbe indirizzarsi verso una soluzione più soft: di ...