Cashback cambia tutto: tanti utenti verranno tagliati fuori (Di lunedì 29 marzo 2021) Visto che ne potrebbero essere esclusi, alcuni clienti rischiano di perdere i vantaggi del progetto Cashback, altri invece continueranno regolarmente. Cliente paga gli acquisti con una carta (GettyImages)Ci sono nuovi risvolti sul tema dei rimborsi dovuti alle transazioni digitali. In effetti, sembra che il Ministero dell’economia stia pensando a delle modifiche sull’iniziativa del Cashback. Ad ora, pare ci siano alcuni utenti “furbetti” che il governo vorrebbe scovare e sanzionare. Come in tante leggi varate dai vari esecutivi, anche nel nuovo progetto di rimborsi, per gli acquisti con sistema elettronico, ci sono persone che provano a raggirarlo. Proprio per questo motivo, le dichiarazioni rilasciate dal segretario del Mef, Claudio Durigon, lasciano intendere la pesantezza delle sanzioni per chi viene beccato. Gli ... Leggi su kronic (Di lunedì 29 marzo 2021) Visto che ne potrebbero essere esclusi, alcuni clienti rischiano di perdere i vantaggi del progetto, altri invece continueranno regolarmente. Cliente paga gli acquisti con una carta (GettyImages)Ci sono nuovi risvolti sul tema dei rimborsi dovuti alle transazioni digitali. In effetti, sembra che il Ministero dell’economia stia pensando a delle modifiche sull’iniziativa del. Ad ora, pare ci siano alcuni“furbetti” che il governo vorrebbe scovare e sanzionare. Come in tante leggi varate dai vari esecutivi, anche nel nuovo progetto di rimborsi, per gli acquisti con sistema elettronico, ci sono persone che provano a raggirarlo. Proprio per questo motivo, le dichiarazioni rilasciate dal segretario del Mef, Claudio Durigon, lasciano intendere la pesantezza delle sanzioni per chi viene beccato. Gli ...

Advertising

massimodecaro8 : @La_manina__ Prendo atto di appartenere con tutta la cerchia di conoscenze, ad una categoria sconosciuta all'econo… - infoiteconomia : Occhio alla carta, cambia tutto con il cashback: come si usa al supermercato. - MarioRo22315926 : RT @Open_gol: Come cambia il Cashback con l’ultimo aggiornamento dell’app IO - FerraraFratelli : RT @Open_gol: Come cambia il Cashback con l’ultimo aggiornamento dell’app IO - Open_gol : Come cambia il Cashback con l’ultimo aggiornamento dell’app IO -