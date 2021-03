Carte carburante - CartissimaQ8 si rilancia con nuovo portale e app per le flotte

(Di lunedì 29 marzo 2021) Non è una novità in assoluto,, ma dopo oltre cinque anni dalla sua nascita punta a tornare protagonista nel panorama delle, secondo la strategia di digitalizzazione di Kuwait Petroleum Italia. Oltre alla nuova offerta di piani tariffari, tramite ilCartissimaWeb e l'app mobilesarà possibile accedere a tutti i servizi digitali compresi nel proprio pacchetto in autonomia e sicurezza. In sostanza, si tratta di nuovi strumenti pensati soprattutto per le esigenze delledi grandi, medie o piccole dimensioni. Un'interfaccia ora più intuitiva e personalizzabile permetterà alle aziende di gestire e abilitare/disabilitare ledei propri driver, visualizzare fatture e transazioni, monitorare la propria flotta, ...

Ultime Notizie dalla rete : Carte carburante

Quattroruote

Non è una novità in assoluto, CartissimaQ8 , ma dopo oltre cinque anni dalla sua nascita punta a tornare protagonista nel panorama delle, secondo la strategia di digitalizzazione di Kuwait Petroleum Italia. Oltre alla nuova offerta di piani tariffari, tramite il portale CartissimaWeb e l'app mobile CartissimaQ8 sarà ...Comunicato stampa AdnKronos - economia - e - finanza (Roma, 29 marzo 2021) - CartissimaQ8 torna protagonista nel panorama dellee lo fa in piena coerenza con i progetti di digitalizzazione di Kuwait Petroleum Italia S.p.a. Oltre alla nuova offerta di piani tariffari, tramite l'innovativo portale CartissimaWeb ...Gli autori sono inoltre riusciti ad appropriarsi di carte di credito o carte carburante che poi utilizzavano per fare acquisti grazie al sistema di pagamento contactless BELLINZONA - Il Ministero ...BELLINZONA - Rapinavamo le auto senza bisogno di scasso. Probabilmente, quelle lasciate inavvertitamente aperte. Ma sono finiti in manette. Nella prima settimana di marzo - fanno sapere oggi polizia c ...