Carbonara del Marchese, un must per gli amanti della vera carbonara (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Nobile e il Carbonaro seduti allo stesso tavolo, questo è il Marchese. Il Marchese è un luogo senza tempo in cui si concentra tutto il bello di Roma: il sole, il gusto, la tradizione e il design si fondono per dar vita a un ristorante unico e inimitabile. Nato dalla creatività e dalla determinazione di due amici imprenditori, Davide Solari e Lorenzo Renzi, il Marchese è un ristorante cosmopolita ma fortemente radicato nella città e la sua anima si sdoppia tra la raffinatezza della nobiltà e la veracità del popolo. Un’anima solare, luminosa, sincera, vitale. Il Marchese è veracemente romano – prende il nome da quel Marchese del Grillo simbolo dello spirito inimitabile della città – e quindi elegante, vero nobile ma sempre ... Leggi su funweek (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Nobile e il Carbonaro seduti allo stesso tavolo, questo è il. Ilè un luogo senza tempo in cui si concentra tutto il bello di Roma: il sole, il gusto, la tradizione e il design si fondono per dar vita a un ristorante unico e inimitabile. Nato dalla creatività e dalla determinazione di due amici imprenditori, Davide Solari e Lorenzo Renzi, ilè un ristorante cosmopolita ma fortemente radicato nella città e la sua anima si sdoppia tra la raffinatezzanobiltà e lacità del popolo. Un’anima solare, luminosa, sincera, vitale. Ilcemente romano – prende il nome da queldel Grillo simbolo dello spirito inimitabilecittà – e quindi elegante, vero nobile ma sempre ...

