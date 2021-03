Capriccio miliardario | il film ritrovato che racconta la Belle Epoque di Roma

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ci voleva un “”, unalla Cineteca di Stato di Mosca dov’era conservata in un’unica copia, per regalarci, a più di un secolo di distanza, le atmosfere lievi e trasognanti di una ‘fin de’, che, ebbene sì, non risparmiò neppure la cinica e impiegatizia capitale d’Italia. E’ unafinorata solo dalle nostre nonne - la mia per esempio si chiamava Adele e veniva accompagnata all’Opera in carrozza da spasimanti in livrea,va lei, mal celando l’orgoglio e la nostalgia - quella che appare nei quaranta minuti di lungometraggio, scoperto e restaurato dalla Cineteca di Bologna. Siamo nel 1913-14, di lì a poco l’Italia si dividerà drammaticamente in interventisti e neutralisti, ...