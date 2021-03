Caos scuola, 6 politico o merito? I presidi appesi alle decisioni del ministro. Che non arrivano (Di lunedì 29 marzo 2021) Ancora Caos sulle regole per gli scrutini di fine anno al tempo del covid. Come devono regolarsi i presidi? Sarà possibile rimandare o bocciare? Le scuole sono appese al ministero guidato da Patrizio Bianchi. Che deve fare chiarezza visto il prolungarsi della Dad. Promuovere tutti? Il dilemma dei presidi «Al momento le disposizioni sono quelle pre-Covid. E dunque sarà possibile rimandare e anche bocciare chi ha molte insufficienze”, spiega al Corriere della Sera Cristina Costarelli. Preside del liceo Newton di Roma. “Certo negli scrutini terremo conto della situazione e delle lunghe chiusure. E si arrotonderà. Ma mandare tutti avanti di nuovo come lo scorso anno credo che sarà molto difficile e poco produttivo». I presidi: non ripetiamo gli errori dello scorso anno I presidi chiedono di non ripetere ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021) Ancorasulle regole per gli scrutini di fine anno al tempo del covid. Come devono regolarsi i? Sarà possibile rimandare o bocciare? Le scuole sono appese al ministero guidato da Patrizio Bianchi. Che deve fare chiarezza visto il prolungarsi della Dad. Promuovere tutti? Il dilemma dei«Al momento le disposizioni sono quelle pre-Covid. E dunque sarà possibile rimandare e anche bocciare chi ha molte insufficienze”, spiega al Corriere della Sera Cristina Costarelli. Preside del liceo Newton di Roma. “Certo negli scrutini terremo conto della situazione e delle lunghe chiusure. E si arrotonderà. Ma mandare tutti avanti di nuovo come lo scorso anno credo che sarà molto difficile e poco produttivo». I: non ripetiamo gli errori dello scorso anno Ichiedono di non ripetere ...

