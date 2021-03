Cannavacciuolo: "Ho avuto il covid. Pensavo fossero gli effetti della dieta detox" (Di lunedì 29 marzo 2021) “A dicembre ho pure avuto il covid ma praticamente non me ne sono accorto: ero un po’ stanco, avevo dei giramenti di testa. Pensavo fossero gli effetti della dieta detox che stavo seguendo, invece qualche settimana dopo ho fatto un test sierologico e ho capito che era il virus. Per fortuna non ho perso né gusto né olfatto e non ho contagiato nessuno”. Antonino Cannavacciuolo lo racconta al Corriere della sera. Lo chef è prossimo a realizzare il sogno di suo padre, aprire un ristorante a Ticciano, in provincia di Napoli, il paese dove è nato. “Sono felice di realizzare questo suo desiderio perché è a lui che devo il mio successo. Con me papà ha sempre avuto un rapporto di sfida: ‘fammi vedere che sai ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 marzo 2021) “A dicembre ho pureilma praticamente non me ne sono accorto: ero un po’ stanco, avevo dei giramenti di testa.gliche stavo seguendo, invece qualche settimana dopo ho fatto un test sierologico e ho capito che era il virus. Per fortuna non ho perso né gusto né olfatto e non ho contagiato nessuno”. Antoninolo racconta al Corrieresera. Lo chef è prossimo a realizzare il sogno di suo padre, aprire un ristorante a Ticciano, in provincia di Napoli, il paese dove è nato. “Sono felice di realizzare questo suo desiderio perché è a lui che devo il mio successo. Con me papà ha sempreun rapporto di sfida: ‘fammi vedere che sai ...

