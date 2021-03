Canale di Suez - Risolto il blocco, riprende il traffico commerciale (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Canale di Suez torna percorribile dopo quasi una settimana di blocco: la portacontainer Ever Given è stata disincagliata consentendo, così, la ripresa del traffico commerciale lungo il collegamento tra il Mediterraneo e il Mar Rosso. Canale libero. Durante le prime ore del giorno, i mezzi di soccorso sono riusciti a liberare prima la poppa dell'imbarcazione e successivamente la prua, creando le condizioni per muovere definitivamente il cargo battente bandiera panamense, che nel momento in cui scriviamo si sta dirigendo verso il Grande Lago Amaro, un largo bacino al centro del Canale di Suez, per essere sottoposto a ispezioni tecniche. L'imbarcazione, lunga 400 metri e carica di oltre 18 mila container (la sua capacità di trasporto massima supera le ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 29 marzo 2021) Ilditorna percorribile dopo quasi una settimana di: la portacontainer Ever Given è stata disincagliata consentendo, così, la ripresa dellungo il collegamento tra il Mediterraneo e il Mar Rosso.libero. Durante le prime ore del giorno, i mezzi di soccorso sono riusciti a liberare prima la poppa dell'imbarcazione e successivamente la prua, creando le condizioni per muovere definitivamente il cargo battente bandiera panamense, che nel momento in cui scriviamo si sta dirigendo verso il Grande Lago Amaro, un largo bacino al centro deldi, per essere sottoposto a ispezioni tecniche. L'imbarcazione, lunga 400 metri e carica di oltre 18 mila container (la sua capacità di trasporto massima supera le ...

CottarelliCPI : Secondo QAnon la nave che blocca il canale di Suez trasportava schiavi per ordine di #Hillary Clinton. La tragedia… - ilpost : Perché la nave nel Canale di Suez ci affascina - ilpost : La nave #EverGiven non è più incagliata. Nella notte è stata spostata: ora non ostruisce più il Canale di Suez (anc… - giulioenrico : RT @NessunLuogo24: Per chi non avesse potuto ascoltarci in diretta oggi pomeriggio, ecco il link per il podcast della puntata: 'Canale di… - Bimbematters : RT @ComVentotene: Canale di #Suez, disincagliata la #EverGiven. Dopo questa notizia, non avevamo dubbi. -