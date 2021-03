Canale di Suez liberato: Ever Given galleggia nuovamente (Di lunedì 29 marzo 2021) La nave portacontainer Ever Given che ha bloccato il Canale di Suez per una settimana è stata rimessa a galla Ha bloccato il Canale di Suez per quasi una settimana. Si tratta della nave portacontainer Ever Given, con una poppa dal peso di oltre 200mila tonnellate e lunga 400 metri. La poppa della nave si è finalmente allontanata dalla riva occidentale del Canale, liberando il gravoso ingorgo. Il cargo ha iniziato a “girare” e “ormai galleggia”, Ever Given è stata “orientata per l’80% nella giusta direzione”. Queste sono le indicazioni di rotta riferite dal sito Tgcom24. L’informazione è stata resa nota attraverso un comunicato dal direttore dell’Autorità del ... Leggi su zon (Di lunedì 29 marzo 2021) La nave portacontainerche ha bloccato ildiper una settimana è stata rimessa a galla Ha bloccato ildiper quasi una settimana. Si tratta della nave portacontainer, con una poppa dal peso di oltre 200mila tonnellate e lunga 400 metri. La poppa della nave si è finalmente allontanata dalla riva occidentale del, liberando il gravoso ingorgo. Il cargo ha iniziato a “girare” e “ormai”,è stata “orientata per l’80% nella giusta direzione”. Queste sono le indicazioni di rotta riferite dal sito Tgcom24. L’informazione è stata resa nota attraverso un comunicato dal direttore dell’Autorità del ...

