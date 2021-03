Campagna Vaccini: Johnson & Johnson arriva in Italia dal 16 aprile (Di lunedì 29 marzo 2021) Tra non molto saranno 4 i Vaccini covid somministrati. “Il commissario per l’emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo mi ha detto che i VacciniJohnson & Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile“. A rivelarlo il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, a margine dell’inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova. “Inutile negare che ci siano ancora tante problematiche, ma bisogna accelerare con i Vaccini per poter ripartire”, dice Medusei. Stando alle parole di Madusei quindi, ai tre Vaccini somministrati attualmente nel nostro Paese (Moderna, Pfzer, Astrazeneca) se ne aggiunge a breve un altro, peraltro già approvato a metà marzo. L’AIFA (Agenzia ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 29 marzo 2021) Tra non molto saranno 4 icovid somministrati. “Il commissario per l’emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo mi ha detto che iarriveranno indal 16“. A rivelarlo il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, a margine dell’inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova. “Inutile negare che ci siano ancora tante problematiche, ma bisogna accelerare con iper poter ripartire”, dice Medusei. Stando alle parole di Madusei quindi, ai tresomministrati attualmente nel nostro Paese (Moderna, Pfzer, Astrazeneca) se ne aggiunge a breve un altro, peraltro già approvato a metà marzo. L’AIFA (Agenzia ...

