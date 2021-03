Cammina per 2 km col deambulatore per fare il vaccino. Meloni: «Inaccettabile, lo Stato dov’è?» (Di lunedì 29 marzo 2021) Campagna vaccinale fallimentare per i più anziani. Ritardi e disorganizzazione totale nella somministrazione a domicilio. Lo dimostra il caso dell’ottantenne di Ferrara. Costretto da solo a Camminare per due chilometri a piedi, con l’unico ausilio del suo deambulatore, per raggiungere la postazione. Tanto è la distanza che ha dovuto percorrere dall’abitazione fino ai padiglioni della Fiera allestita per le vaccinazione. A 85 anni Cammina per 2 km per vaccinarsi Non potendo essere accompagnato da nessuno, l’85enne ha fatto i conti ed è partito con grande anticipo. Pur di non mancare all’appuntamento. Deciso all’impresa faticosa (e pericolosa per la sua salute), passo dopo passo aggrappato al deambulatore, è riuscito ad arrivare in tempo per il vaccino. Stremato e senza forze. Per il ritorno è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021) Campagna vaccinale fallimentare per i più anziani. Ritardi e disorganizzazione totale nella somministrazione a domicilio. Lo dimostra il caso dell’ottantenne di Ferrara. Costretto da solo are per due chilometri a piedi, con l’unico ausilio del suo, per raggiungere la postazione. Tanto è la distanza che ha dovuto percorrere dall’abitazione fino ai padiglioni della Fiera allestita per le vaccinazione. A 85 anniper 2 km per vaccinarsi Non potendo essere accompagnato da nessuno, l’85enne ha fatto i conti ed è partito con grande anticipo. Pur di non mancare all’appuntamento. Deciso all’impresa faticosa (e pericolosa per la sua salute), passo dopo passo aggrappato al, è riuscito ad arrivare in tempo per il. Stremato e senza forze. Per il ritorno è ...

Advertising

SecolodItalia1 : Cammina per 2 km col deambulatore per fare il vaccino. Meloni: «Inaccettabile, lo Stato dov’è?»… - Martina8875 : Comunque raga ok che mi sono lasciata, quindi mi cambia poco, ma se fossi stata sempre fidanzata lo rivedevo a magg… - nanatsunodazai : Ieri sono stata a parlare con un mio amico in cucina fino alle 4:30 io non ho più l'età per fare queste cose mi sen… - lettore1969 : @napolista Le cose che dite fanno solo ridere, fate i conti senza l'oste, trovatemi chi vi da 70 milioni per un mor… - Tiziana_______ : RT @Francesco_Morra: Un uomo innamorato cammina per il mondo come un anarchico, con una bomba a orologeria nella borsa. Il fattore umano d… -