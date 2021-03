Calenda: M5S ritocca tombino, neanche su Photoshop sanno definire priorità (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – “La cosa che colpisce e’ la scelta del tombino. Rifai ‘na facciata, inventate una fermata della metro, una funivia… no, un tombino. Manco su Photoshop le priorita’ sanno definire”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, condividendo la news del tombino occluso ‘ritoccato’ graficamente per apparire disostruito e pubblicato sui social dall’ex capogruppo del M5S in Campidoglio, Paolo Ferrara. Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – “La cosa che colpisce e’ la scelta del. Rifai ‘na facciata, inventate una fermata della metro, una funivia… no, un. Manco sule priorita’”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo, condividendo la news deloccluso ‘to’ graficamente per apparire disostruito e pubblicato sui social dall’ex capogruppo del M5S in Campidoglio, Paolo Ferrara.

