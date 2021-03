(Di lunedì 29 marzo 2021) L'anticiclone africano interesserà tutto il Paese almenoa venerdì 2 aprile con una crescita delle temperature che saliranno sopra la media del periodo di quasi 10 gradi al Centro e al Nord. Gran parte della settimana l’Italia sarà avvolta da undal sapore estivo: la presenza anticiclonica garantirà giornate diffusamente soleggiate o con cieli poco nuvolosi. Da segnalare soltanto la possibilità di alcune foschie o isolati banchi di nebbia al primo mattino sulla Pianura Padana. L'ampio soleggiamento favorirà un aumento dei valori massimi che potranno toccare punte di 25-26 gradi in Toscana e in Emilia. Qualche grado in meno su Piemonte, Lombardia e Veneto. Al Sud le temperature risulteranno più basse e salirannoi 22 gradi. Questa situazione dureràa venerdì, poi si farà strada una perturbazione ...

Advertising

a42nno : RT @SkyTG24: Caldo anomalo fino a Pasqua: le previsioni di martedì 30 marzo - SkyTG24 : Caldo anomalo fino a Pasqua: le previsioni di martedì 30 marzo - quibresciait : Caldo anomalo fino a venerdì, week end di Pasqua a rischio pioggia - (red.) “Da lunedì e almeno fino a venerdì l’It… - supplicolegambe : caldo anomalo, luna piena: ho il timore di una #scossetta - Ultron65 : RT @ilgiornale: Un'ondata di caldo estivo si abbatterà sull'Italia nei prossimi giorni ma a Pasqua e Pasquetta ritorneranno il gelo e la ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Caldo anomalo

Fanpage.it

Sempre piùcon punte di 24 gradi. Le previsioni al Centro Tempo soleggiato o poco nuvoloso ovunque con qualche disturbo sull'area appenninica ma senza piogge. Massime comprese tra 18 e 24 gradi.Faràper il periodo anche in montagna, con massime fino a 20 - 22°C a 800 - 1000m di quota su Alpi e vallate appenniniche centrali. L'escursione termica sarà pertanto marcata rispetto alla ...Il caldo (anomalo) di questi giorni è destinato ad avere i giorni contati. Ne prossimi giorni è in arrivo un blitz polare che porterà maltempo e freddo in tutta Italia.Previsioni meteo per i prossimi giorni: temperature in aumento con picchi quasi estivi a Milano e in Lombardia ...