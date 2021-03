Calciomercato Roma | Friedkin al lavoro per blindare Villar

(Di lunedì 29 marzo 2021) LavuoleGonzalo: per il centrocampista spagnolo è pronto un contratto fino al 2026 Secondo La Gazzetta del Sport laè alperGonzalo. Sul centrocampista giallorosso si sono da tempo avvicinate squadre blasonate come il Barcellona e l’Atletico Madrid. Per questo motivo, la società giallorossa vuole allontanare proteggere il suo gioiellino: al momento il contratto diè in scadenza nel 2024, ma laha già avviato i lavori per il allungarlo fino al 2026. Leggi su Calcionews24.com

Commenta per primo In attesa di Marash Kumbulla (oggi esami al ginocchio) a Villa Stuart si è recato anche Henrikh Mkhitaryan: l'armeno ha infatti sostenuto una visita di controllo al polpaccio. ...IL COLLOQUIO - Queste le parole del tecnico del Tricolor , Portaluppi , visto in Italia, da giocatore, con la maglia della, dopo la vittoria per 4 - 0 col Pelotas : 'Ho parlato personalmente ...Douglas Costa al Gremio? In prestito dalla Juventus al Bayern Monaco, coi bavaresi che non hanno intenzione di sedersi a un tavolo coi bianconeri per trattare u ...Calciomercato Roma, arriva la rivelazione su Allegri. Avrebbe dato disponibilità ai giallorossi. Ma non è il suo primo obiettivo ...