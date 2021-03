Calciomercato Napoli | parla l’agente di Zaccagni | “Il club è molto interessato”

(Di lunedì 29 marzo 2021) “L’interessamento è forte, a prescindere da chi sarà l’allenatore del. Bisognerebbe chiedere a Giuntoli. Il discorso è stato rimandato perché asono scoppiate polemiche importanti“. Cosìdel centrocampista del Verona Mattia, Fausto Pari, in un’intervista a radio Kiss Kiss. “Il corteggiamento delè stato incessante e pressante a gennaio – prosegue-. Anche altrinon avevano le risorse per ultimare l’operazione, che era prevista per giugno con la permanenza di Mattia a Verona. Il Verona non ha avuto mai intenzione di privarsi del calciatore a stagione in corso“. Ancora Pari: “Consiglio a tutti i calciatori di fare un’esperienza a. Se non giochi a, con la maglia azzurra, ...

L'interessamento delè forte tuttora, indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore del. Bisognerebbe chiedere a Giuntoli... Il discorso fu rimandato perché asono ...Anche del miglior. Non in maniera così eclatante come si è manifestato. Ma è probabile che io sia smentito'. COME FERMARE IL- 'Intanto giochiamo in 11 e qualcuno starà fuori…...Qualcuno in alcuni momenti storceva il naso ma il grosso della gente di calcio lo ha sempre ritenuto un giocatore di primissimo piano. Si discute troppo su questioni che non hanno nulla di concreto ..."L'interessamento è forte tutt'ora, indipendentemente da chi sarà l'allenatore del Napoli. Bisognerebbe chiedere a Giuntoli" ...