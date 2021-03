Calciomercato Napoli | obiettivo Senesi dal Feyenoord | l’erede di Koulibaly costa 50 milioni

Leggi su mediagol

(Di lunedì 29 marzo 2021) Occhi puntati su Marcos, Hamsik a cuore aperto: “Mi manca la città. Gattuso? Sono convinto di una cosa”Difensore centrale argentino, dall'imponente stazza fisica e dalla continua aggressività. Queste alcune delle caratteristiche che rendono il giocatore classe '97 un profilo appetibile per diverse big del calcio europeo e non solo. Tra queste anche ildi Aurelio De Laurentis, che in vista della prossima finestra estiva dipensa già ad organizzare le prossime mosse in ambito acquisti. Il nome del calciatore delsarebbe già da tempo in cima alla lista del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, che non ha mai tuttavia confermato un interesse concreto da parte del club campano. La compagine olandese avrebbe fissato il prezzo del cartellino dell'argentino ...