Calciomercato Milan – Difesa | in estate il riscatto di Tomori | News

Advertising

DiMarzio : Stella di @SeFutbol che poteva andare al #Milan: la storia di #calciomercato di @daniolmo7 - DiMarzio : Conosciamo meglio #Maignan, prima scelta del #Milan in caso di mancato rinnovo con #Donnarumma - nico_bastone : RT @cmercatoweb: ???? #Milan attento al futuro di Eric #Bailly: ma il destino del difensore del #ManchesterUnited è deciso ?? @nico_bastone… - LiveCalciomerc1 : #Calciomercato L' #Inter molla definitivamente la pista Manuel #Locatelli, la richiesta del #Sassuolo secondo i n… - filoni_diletta : +++ #Buffon al #Milan?+++ Stando alle ultime news sembrerebbe proprio così. Il portiere bianconero starebbe cercand… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Il tecnico bresciano, classe 1973, ha mosso i primi passi da allenatore nelle giovanili del Brescia, della Feralpi Salò e dele ha già allenato le prime squadre di Lumezzane, Trento e Livorno. '...Oltre ai nerazzurri, infatti, la punta interesserebbe molto anche a Juventus,e Roma , in cerca di affidabilità in quel ruolo.Il Pacchetto 2 dei diritti della Serie A (3 partite in esclusiva sul satellite e in co-esclusiva su internet con DAZN) non è stato assegnato.Roberto Donadoni, ex commissario tecnico dell'Italia, in passato anche al Napoli, ha svelato alcuni retroscena che lo riguardano personalmente.