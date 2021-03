Calciomercato Juventus - Ronaldo ha deciso | cambia il futuro di Mbappe!

Advertising

Gazzetta_it : #RenatoPortaluppi vuol portare #DouglasCosta al #Gremio 'È interessato' #Juventus #BayernMonaco - Gazzetta_it : #Buffon a maggio via dalla #Juventus Addio al calcio o ultimo valzer in una big? #calciomercato - Gazzetta_it : #Juve, preso il giovane #EliasSolberg, il nuovo Hauge. Chi è, dove gioca #calciomercato - cmercatoweb : ???? #Milan, #Maldini mette nel mirino due talenti per l'attacco: occhi su #Vlahovic e #Nunez - LorenzoPuliga : RT @TUTTOJUVE_COM: De Maggio: 'La prossima stagione Milik giocherà nella Juventus. Via Paratici, al suo posto Carnevali' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

CalcioMercato.it

... il Torino è pronto a presentare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni che, per un caso simile, aveva disposto la ricalendarizzazione di- Napoli.Commenta per primo In attesa di capire il futuro di Gigi Buffon , lasi guarda attorno per identificare un nuovo secondo portiere. Nel casting potrebbe rientrare Emil Audero , ex bianconero che sta sorprendendo tra i pali della Sampdoria . Come riporta La ...Il calvario di Nkoulou non è finito. Il difensore camerunese del Torino è dal 26 febbraio alle prese con il Covid e aspetta il tampone negativo per ...Dybala al centro dei rumors di mercato in casa Juventus. Le valutazioni dei due giocatori sarebbero abbastanza simili, con Juventus e Barcellona che potrebbero così pensare ad imbastire un nuovo scamb ...