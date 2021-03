Calciomercato Inter, 40 milioni per l’esterno sinistro: l’affare (Di lunedì 29 marzo 2021) Calciomercato Inter I nerazzurri sarebbero pronti a sborsare 40 milioni di euro per concludere l’affare riguardante l’esterno di sinistra L’Inter quest’anno ha trovato Hakimi come top player sulla fascia destra, ma a sinistra con Perisic non è pienamente convinta. Per fare il salto di qualità, la dirigenza starebbe pensando ad un altro affare da L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 29 marzo 2021)I nerazzurri sarebbero pronti a sborsare 40di euro per concludereriguardantedi sinistra L’quest’anno ha trovato Hakimi come top player sulla fascia destra, ma a sinistra con Perisic non è pienamente convinta. Per fare il salto di qualità, la dirigenza starebbe pensando ad un altro affare da L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

zazoomblog : Calciomercato Inter 40 milioni per l’esterno sinistro: l’affare - #Calciomercato #Inter #milioni - LiveCalciomerc1 : #Calciomercato Sono arrivate le prime smentite, sulla trattativa #Muriel-#Inter. L 'attaccante colombiano non ha… - infoitsport : Calciomercato Inter, nessun addio | Trattativa per il rinnovo - infoitsport : Calciomercato Inter, big in attacco per Conte | Bomba dall’Inghilterra! - infoitsport : Calciomercato Inter, per la fascia sinistra non solo nomi blasonati | Idea Bastoni dello Spezia -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter CMIT TV - Inter, Festa: 'In queste condizioni Zhang deve vendere' Tutti questi scenari devono considerare la situazione finanziaria della società meneghina: 'L'Inter ha quasi 400 milioni di debiti su un fatturato che è più o meno lo stesso, una leva finanziaria già ...

Inter, stallo per il rinnovo di Ranocchia: 3 squadre lo vogliono Commenta per primo Andrea Ranocchia , difensore dell' Inter , ha il contratto in scadenza e, al momento, non ci sono segnali sul rinnovo. Come scrive FcInterNews.it , sul classe '88 ci sono Sassuolo , Bologna e Benevento .

Inter, servono 40 milioni per un terzino Calciomercato.com Diritti tv, la Serie A dice no all’offerta Sky. Nuovo bando con Mediaset e Amazon Sette società (incluse Juventus, Inter e Napoli) si sono astenute al momento del voto dell’offerta di Sky per il pacchetto 2 dei diritti tv 2021-2024 ...

Calciomercato Inter, 40 milioni per l’esterno sinistro: l’affare Calciomercato Inter | I nerazzurri sarebbero pronti a sborsare 40 milioni di euro per concludere l’affare riguardante l’esterno di sinistra L’Inter quest’anno ha trovato Hakimi come top player sulla ...

Tutti questi scenari devono considerare la situazione finanziaria della società meneghina: 'L'ha quasi 400 milioni di debiti su un fatturato che è più o meno lo stesso, una leva finanziaria già ...Commenta per primo Andrea Ranocchia , difensore dell', ha il contratto in scadenza e, al momento, non ci sono segnali sul rinnovo. Come scrive FcInterNews.it , sul classe '88 ci sono Sassuolo , Bologna e Benevento .Sette società (incluse Juventus, Inter e Napoli) si sono astenute al momento del voto dell’offerta di Sky per il pacchetto 2 dei diritti tv 2021-2024 ...Calciomercato Inter | I nerazzurri sarebbero pronti a sborsare 40 milioni di euro per concludere l’affare riguardante l’esterno di sinistra L’Inter quest’anno ha trovato Hakimi come top player sulla ...