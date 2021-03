Calcio, Roberto Mancini: “Favorevole all’eventuale allargamento delle rose per l’Europeo. Col virus non si sa mai…” (Di lunedì 29 marzo 2021) Giornata di anti-vigilia per la Nazionale Italiana di Calcio maschile in vista del terzo match di qualificazione mondiale 2022 contro la Lituania. Gli Azzurri saranno di scena mercoledì 31 marzo a Vilnius, con Calcio d’inizio alle ore 20.45 italiane, per restare a punteggio pieno nel gruppo C e balzare in solitaria al comando del raggruppamento, anche se con una partita in più rispetto alla Svizzera (ferma a 6 punti in 2 sfide). Roberto Mancini, Commissario Tecnico della squadra tricolore, è già proiettato al match di mercoledì con la speranza di continuare a macinare record su record, dopo gli ultimi due successi per 2-0 inflitti nell’ordine a Irlanda del Nord e Bulgaria. L’ex allenatore di Zenit e Inter, al termine di questa finestra di marzo, potrà poi concentrarsi esclusivamente sulla preparazione del Campionato ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021) Giornata di anti-vigilia per la Nazionale Italiana dimaschile in vista del terzo match di qualificazione mondiale 2022 contro la Lituania. Gli Azzurri saranno di scena mercoledì 31 marzo a Vilnius, cond’inizio alle ore 20.45 italiane, per restare a punteggio pieno nel gruppo C e balzare in solitaria al comando del raggruppamento, anche se con una partita in più rispetto alla Svizzera (ferma a 6 punti in 2 sfide)., Commissario Tecnico della squadra tricolore, è già proiettato al match di mercoledì con la speranza di continuare a macinare record su record, dopo gli ultimi due successi per 2-0 inflitti nell’ordine a Irlanda del Nord e Bulgaria. L’ex allenatore di Zenit e Inter, al termine di questa finestra di marzo, potrà poi concentrarsi esclusivamente sulla preparazione del Campionato ...

Advertising

fattoquotidiano : Chi dice che la Nazionale di Roberto Mancini ha risollevato le sorti del calcio italiano mette la polvere sotto il… - sportface2016 : #Euro2020, Roberto #Mancini: 'Ok a possibile allargamento delle rose a 25-26 giocatori' - sportface2016 : #Belgio, le parole del commissario tecnico Roberto #Martinez in conferenza stampa #Lukaku #Mertens - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Chi dice che la Nazionale di Roberto Mancini ha risollevato le sorti del calcio italiano mette la polvere sotto il tap… - Eurosport_IT : 'Non avevamo mai vinto, in Bulgaria. Giocare da queste parti, in passato, era un supplizio. Due nomi: Georgi Asparu… -