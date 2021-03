Calcio | Paolo Nicolato | “Il ct della Spagna dice che siamo anti-sportivi? È fuori strada”

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ultimi 90 minuti decisivi per le sortiNazionale Italia diunder 21, impegnata nella fase a gironi dei Campionati Europei di categoria in Slovenia. Gli azzurrini, guidati dal Commissario Tecnico, si giocano le residue chance di qualificazione ai quarti di finale nella partita di domani sera contro i padroni di casa sloveni, in programma alle ore 21.00 con diretta tv su Rai 2. Con un successo, l’Italia è certa del passaggio del turno, mentre in caso di pareggio potrebbe diventare decisivo il risultato dell’altro incontro trae Repubblica Ceca. “Sarà una partita difficile, perché loro giocano in casa e sanno di essere molto seguiti dai media locali. Per la Slovenia è una situazione irripetibile, è una squadra che difficilmente subisce gol e che ha uno spirito ...