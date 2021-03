Calcio | Nazionale | Florenzi e Verratti lasceranno domani ritiro azzurro

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – I calciatori Alessandroe Marco, indisponibili in vista della gara Lituania-Italia di mercoledì,domattina ildellaper far rientro al club di appartenenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sara Gama, capitana della Nazionale Italiana di Calcio femminile

I giocatori del PSG lasceranno domani mattina il ritiro della Nazionale per fare rientro in Francia. Verratti ha accusato un trauma contusivo alla coscia sinistra nel match disputato ieri sera a ...
Roma, 29 mar. (Adnkronos) - I calciatori Alessandro Florenzi e Marco Verratti, indisponibili in vista della gara Lituania-Italia di mercoledì, ...