Calcio, Europei Under 21: Italia, match decisivo con i padroni di casa della Slovenia. Una vittoria per andare ai quarti (Di lunedì 29 marzo 2021) Più espulsioni che gol segnati o punti in classifica, ma l'Italia Under 21 di Paolo Nicolato ha ancora la facoltà di poter decidere il proprio destino. La prima fase dell'Europeo di categoria non è stata fortunata per gli azzurrini, fermi a due punti frutto di altrettanti pareggi con Repubblica Ceca e Spagna. La terza e ultima partita del girone B, contro i co-padroni di casa della Slovenia, può ridare il sorriso dopo i primi 180 minuti assai complicati, regalando i quarti di finale che si disputeranno il prossimo 31 maggio. Sì perché all'Italia basta vincere allo Stadion Ljudski di Maribor per essere sicura dell'accesso ai quarti di finale della ventitreesima edizione del torneo.

