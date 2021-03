Calcio | Borussia Dortmund | ad Watzke rinnova fino al 2025

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Borussia

Metro

Watzke, che ha prolungato fino al 31 dicembre 2025, mantiene il doppio incarico a capo del CdA e anche della sezione sportiva delDortmund....se la logica aritmetica di un software sia funzionale alle reali necessità di una squadra di. Svezzato dalDortmund, è passato per un prestito di sei mesi agli olandesi del Willem II (...Dortmund, 29 mar. -(Adnkronos) - Il Borussia Dortmund ha rinnovato i contratti degli amministratori delegati del club Hans-Joachim Watzke, Thomas Treß e Carsten Cramer. Watzke, che ha prolungato fino ...Lo sloveno è tornato negativo al Covid dopo 10 giorni e sabato sarà titolare. A 36 anni ha già giocato 37 gare in questa stagione: è l’unico in Italia sempre presente e per Conte è insostituibile ...