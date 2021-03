Calcio, altre due assenze per la Nazionale di Roberto Mancini in vista del prossimo match di qualificazione ai Mondiali 2022 (Di lunedì 29 marzo 2021) Brutte notizie per la Nazionale Italiana di Calcio maschile, che dovrà affrontare la prossima trasferta di Vilnius senza due pedine importanti nello scacchiere del C.T. Roberto Mancini. Hanno lasciato infatti definitivamente (per questa finestra di marzo) il ritiro degli azzurri Alessandro Florenzi e Marco Verratti. Entrambi i giocatori del Paris Saint-Germain faranno rientro a Parigi domani mattina, non potendo di fatto essere a disposizione per il match dell’Italia contro la Lituania. Il centrocampista ex Pescara ha rimediato un trauma contusivo alla coscia sinistra nella partita di Sofia con la Bulgaria, confermato quest’oggi dagli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto. Per il terzino ex giallorosso si tratta invece di un affaticamento, che lo ha messo fuori gioco per il ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021) Brutte notizie per laItaliana dimaschile, che dovrà affrontare la prossima trasferta di Vilnius senza due pedine importanti nello scacchiere del C.T.. Hanno lasciato infatti definitivamente (per questa finestra di marzo) il ritiro degli azzurri Alessandro Florenzi e Marco Verratti. Entrambi i giocatori del Paris Saint-Germain faranno rientro a Parigi domani mattina, non potendo di fatto essere a disposizione per ildell’Italia contro la Lituania. Il centrocampista ex Pescara ha rimediato un trauma contusivo alla coscia sinistra nella partita di Sofia con la Bulgaria, confermato quest’oggi dagli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto. Per il terzino ex giallorosso si tratta invece di un affaticamento, che lo ha messo fuori gioco per il ...

